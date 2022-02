Tratta ferroviaria storica Castelvetrano-Porto Palo. Ass. Falcone: "Abbiamo presentato al Ministero richiesta di finanziamento del progetto"

del 2022-02-28

Questa mattina gli Assessori Regionali Falcone e Scilla si sono recati a Marinella di Selinunte per incontrare i pescatori. All’incontro erano presenti anche i Sindaci di Castelvetrano e Partanna.

Il nostro direttore Elio Indelicato li ha intervistati. Oltre ad affrontare l’importante questione dei lavori al porticciolo, all’indomani dell’incontro avvenuto a Palazzo D’Orleans con il Presidente della Regione Musumeci, si è parlato anche della realizzazione della tratta ferroviaria storica Castelvetrano – Porto Palo di Menfi. (dal minuto 9.05 del video)

“La Regione ha fatto formale richiesta al Ministero dei Trasporti, un primo passo necessario per la realizzazione di questa importante tratta ferroviaria volta ad aumentare l’attrattività turistica del nostro territorio, ha dichiarato il Sindaco Alfano”

Gli fa eco l’Assessore Falcone. “Abbiamo accolto la richiesta formulata dal Sindaco Alfano e lo abbiamo fatto perché riteniamo che questa tratta storica sia certamente strategica all’interno di una logica di mobilità anche in chiave turistica ed ecco perché il Governo Musumeci ha inoltrato formalmente la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziare il progetto. Sarà un elemento essenziale, significativo e strategico in considerazione del fatto che in altre parti della Sicilia le Ferrovie dello Stato stanno finanziando altre tratte storiche”.