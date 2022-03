Apertura del M5S alle altre forze politiche e percorso per arrivare al prossimo dibattito politico

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-01

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, inseguito ad un momento di confronto interno, ha deciso, ancora una volta, di aprire il dialogo all’opposizione, in condivisione con il Sindaco Enzo Alfano durante il mese di novembre dell’anno scorso.

In data 25 novembre 2021, un documento intitolato “Patto per la ripresa della città di Castelvetrano Selinunte Triscina 2024” è stato inviato alle forze politiche presenti in Consiglio, dando una scadenza di 5 giorni per aprire un tavolo consultivo. In linea con questa apertura, in data 27 novembre, il Sindaco ha inviato, sempre a tutte le forze politiche presenti in Consiglio, l’invito a fornire il loro apporto in merito al bilancio preventivo 21/23, prossimo alla deliberazione in giunta.

Il 6 dicembre, atteso che nessuna risposta era arrivata al gruppo consiliare, veniva formulato un sollecito per conoscere le ragioni politiche della mancata risposta. Il 13 dicembre, veniva deliberato in giunta il Bilancio previsionale 21/23, senza che alcuna forza politica di opposizione abbia dato risposta all’invito del Sindaco,ne tanto meno contributo politico allo stesso bilancio.

In seguito, durante una trasmissione radiofonica in onda su RCV, il Sindaco fece un’ulteriore apertura in presenza del consigliere Martire (Obiettivo città) su posizioni ferme, precise e trasparenti.

“In quel momento, ci siamo dati un appuntamento, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche. All’appuntamento del 16 di febbraio, Obiettivo Città si è presentato con tutti i suoi componenti; si è presentato anche Casablanca e la Signora Coppola, mentre tutti gli altri assenti non avevano dato motivazione alcuna ad eccezione di Rosy Milazzo.

In quell’occasione, chiedemmo la cortesia al signor presidente di fare un invito ancora più coinvolgente alle altre forze politiche per il 18 febbraio. Anche in quell’occasione ci siamo trovati con Obiettivo Città ed il Capogruppo Casablanca."

Voci informali portarono a dedurre che le altre forze politiche chiedevano un passaggio in Consiglio Comunale.

"Il M5S è deciso a parlare di politica che guardi al futuro della nostra città, - ha dichiarato il Sindaco Alfano durante l'ultimo consiglio comunale - c’è stato ed ancora incombe il Covid, ci sono stati dei nubifragi le cui conseguenze sono ancora sotto gli occhi di tutti. C’è bisogno di correre, c’è bisogno del cambiamento. Non c’è stato alcun fallimento: il gruppo è coeso, né alcuna decadenza. Vorremo lavorare con il coinvolgimento delle altre forze politiche. Il mio appello punta al confronto sui 5 punti del documento con tutte le forze politiche facenti parti di questoConsiglio Comunale."

Successivamente alla comunicazione del sindaco di cui lo stralcio sopra riportato, si è tenuta una capigruppo insieme al primo cittadino, che ha richiesto un dibattito politico sui 5 punti della lettera del 25/11, calendarizzato per il prossimo consiglio comunale del 2 marzo.