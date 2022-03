Campobello, chieste 4 condanne per i giovani accusati di violenza sessuale di gruppo

di: Redazione - del 2022-03-01

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Sono stati chiesti oltre vent'anni di carcere complessivi per i quattro giovani, processati con rito abbreviato e arrestati lo scorso aprile per violenza sessuale di gruppo.

Sei anni e 4 mesi di carcere ciascuno sono stati chiesti per i cugini Eros e Francesco Biondo, cinque anni e 4 mesi per Giuseppe Titone e tre anni, 6 mesi e 20 giorni per Dario Caltagirone. Insieme ai quattro, poco più che ventenni, è stato indagato anche un minorenne e per lui procede il Tribunale dei Minorenni di Palermo.

A denunciarli era stata una giovane 18enne, la quale aveva raccontato di essere stata abusata in una villetta di Tre Fontane, dove era stata invitata con la scusa di una festa. Lì, avrebbe subito abusi da parte di uno dei ragazzi, mentre gli altri avrebbero assistito.

Oltre alla ragazza, si è costituito parte civile anche il Centro antiviolenza «La casa di Venere» di Marsala.