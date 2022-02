“L’assegnazione dello sportello antiviolenza, la questione utenze e non solo”. Obiettivo Città replica alla nota dei 5 Stelle

del 2022-02-25

Continua tra obiettivo città e il movimento cinque stelle la querelle a distanza. Oggetto del contendere l’assegnazione dello sportello antiviolenza all’associazione CO.TU.LE.VI. Dopo l’ultima presa di posizione del movimento Cinque Stelle che ha mostrato solidarietà al sindaco alla moglie di Vincenzo Ippolito e allo stesso presidente dell’associazione ecco che i consiglieri di obiettivo città hanno diramato una nuova nota in cui vanno ulteriormente replicare a quelle che sono state le prese di posizioni dei grillini:

“Nessuno ha attaccato la figura di volontaria della signora Vincenza Ippolito; Nessuno ha denigrato l’altissima valenza sociale dello Sportello Antiviolenza sulle donne. Nessuno ha avuto da ridere sulle referenze della CO.TU.LE.VI.; Nessuno ha voluto mettere in cattiva luce il sindaco Enzo Alfano che ha dichiarato in Consiglio di essere rimasto sorpreso dell'incarico affidato alla moglie (con i dovuti distinguo e con un paragone assai più grave ci ha ricordato l'ex Ministro Claudio Scaiola che scopre con sorpresa che gli hanno regalato una casa a Roma); Nessuno ha mai parlato di illegittimità, ne di eventuali "conflitti d'interesse", ma solo di OPPORTUNITÀ.

Chiunque ricopre cariche pubbliche ed è "politicamente esposto "deve evitare qualsiasi forma di commistione ,anche legittima,di familismo,salvo casi di assoluta emergenza ed improrogabilità.

È questo accavallarsi tra attività privata,pur lodevole ,con l'attività di un pubblico servizio che mina l'immagine politica del sindaco non certo l'interrogazione, anch'essa legittimata e puntuale dei Consiglieri di Obiettivo Città.

Si è solamente puntato l'accento sulla mancata emanazione di un Bando Pubblico di Manifestazione d'Interesse per eventuale associazioni interessate; Sul fatto, incontrovertibile,che le utenze dell'immobile di proprietà di un Comune in Dissesto, sono a carico dello stesso quando,invece,all' insediamento, per una associazione titolare e titolata ad attività simile ciò non è avvenuto,anzi è stato il motivo preminente per l'allontanamento della stessa.

I contenuti di una semplice interrogazione abbastanza chiara e dettagliata non può essere elusa con un tentativo maldestro di spostare un puro fine istituzionale di indirizzo e controllo degli atti amministrativi con presunti danni d'immagine.

Alla fine queste "gravi affermazioni "di cui parla il Metup non solo non sono mai avvenute ma la loro scomposta reazione e le nostre precisazioni fanno notizia e anche "i sassi" così sapranno dell'esistenza di uno Sportello Antiviolenza che ci auguriamo venga utilizzato pochissimo e in casi limitati per la sincera speranza che possa esserci uva rivoluzione culturale che finalmente aborrisca la atavica ed ignobile violenza sulle donne”.