(VIDEO) Carnevale, tradizioni castelvetranesi e le teste pensanti “impaurite”. Francesco Saverio Calcara e Anna Gelsomino a “Face to Face”

di: Redazione - del 2022-02-26

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il professore Francesco Saverio Calcara e la professoressa Anna Gelsomino. Si è parlato di tradizioni, scuola e tanto altro.

Questa la dichiarazione della prof.ssa Gelsomino: ”Il carnevale non è soltanto qualcosa di frivolo, ma ha una funzione sociale e politica che dovrebbe continuare ad avere. Il tradizionale Testamento era l’occasione per dire, una volta l’anno ciò che era meglio non dire”.

Aggiunge il prof. Calcara: “Bisogna guardare al passato, proiettandosi nel futuro con i piedi piantati nel presente. Le condizioni sociali degli anni ‘50 oggi non sono attuabili e ripetibili, è un asseto sociale superato. Ad oggi vige un atteggiamento volto a cancellare ogni orpello del passato.

Si può vivere anche senza Aurora, senza Natale, ma questa è una strategia volta a rendere tutte le società uguali in vista di un pensiero unico. Determinate manifestazioni sono legata alle nostre radici e adesso che tutto si fa online, è importante mantenere viva una tradizione come il Testamento per non fare perdere tutto ciò che caratterizza la nostra comunità e la sua specificità”.

Continua Anna Gelsomino: ”A scrivere il testamento una volta la penna si divertiva perché c’erano “personaggi”. Noi continuiamo a scrivere il testamento non perché siamo poeti, ma perché se “lu nannu” nota qualcosa e lo dice, dovremmo tutti riflettere. Castelvetrano non ha perso smalto, le teste pensanti sono impaurite e nascoste, è il periodo della cretinocrazia”.

Prosegue Calcara: ”La nostra città aveva un primato in passato nel contesto provinciale, aveva un teatro che funzionava come laboratorio di promozione culturale. La rivista scolastica è un momento culturale forte che si è mantenuto per merito dei ragazzi. Ma quando i ragazzi del liceo arrivano in un teatro comunale e lo trovano bloccato da lavori, chi di dovere avrebbe dovuto trovare soluzioni alternative. Alla radice c’è la mancanza di attenzione da parte di chi ha la cura della cosa pubblica, c’è una strategia volta a mortificare questa città e rispetto a questo la voce della cultura viene ovattata.

L’Aurora non è un fatto specifico di Castelvetrano anche se qui acquista alcune particolarità, è uno schema che si ripete in tutta la Sicilia. Nell’ incontro tra Cristo risorto e la Madonna incredula si trasferiscono tante aspettative del popolo. Le radici della fede non sono ancorate a queste manifestazioni, ma queste rappresentano un modo di interpretare il sentimento religioso”.

Parlando di scuola, argomento vicino ai nostri ospiti, dichiara Anna Gelsomino: ”Oggi, il problema non è solo senso del pudore, è vero che noi non andavamo a scuola con l’ombelico scoperto, ma nessun insegnante in passato avrebbe paragonato una ragazza ad una prostituta. È vero che l’abito non fa il monaco, però c’è una maniera adeguata di andare a scuola e di spiegare le cose ai giovani. Sono gli adulti che devono redarguire i giovani e se i giovani vengono trattati in maniera adeguata c’è garanzia di grossi risultati”.

Conclude Calcara: ”Si è rotto purtroppo il patto generazionale legato alla tradizione. Non basta condannare le nuove generazioni, perché si comportano secondo modelli che hanno ricevuto e ciò è frutto di una società che ha perduto il senso dell’armonia e della compostezza, che va dietro a disvalori che si evidenziano ad esempio nel linguaggio”.

Queste alcune delle dichiarazioni rese dai proff. Calcara e Gelsomino. Il resto dell’intervista potrete seguirlo cliccando sul video.