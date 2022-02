Castelvetrano: grande attesa per la riapertura di “Area 14”

del 2022-02-27

C’è una grande attesa nel trapanese, nell’agrigentino e perché non anche nel palermitano per la riapertura di Area 14 a Castelvetrano, consacrato luogo per il divertimento per giovani e meno giovani.

Tutto è pronto grazie al coraggio di giovani imprenditori di Castelvetrano che ci stanno mettendo tutto il loro ardore giovanile, già supportato da una grande esperienza nel settore eventi. Una corsa contro il tempo per avere tutto in regola e con una sola parola d’ordine “Ripartire”.

Un nuovo designer, nuove attività: dal Bar-caffetteria alla zona lounge, dal ristorante con prodotti tipici del nostro territorio al sushi della catena “One Sushi”, fino alla pizzeria “El Trocadero”.

Non mancheranno le serate di svago, ma questo è ancora top secret.

Il locale darà lavoro pare ad oltre 50 persone, nelle varie tipologie e ci piace pensare che Castelvetrano ha per fortuna un Istituto Alberghiero, fiore all’occhiello del territorio belicino, fucina di nuovi talenti anche nella ristorazione e accoglienza. Area 14 da questa occasione per far crescere i giovani e farli restare nel territorio.

Spazi anche per i bambini con un mini parco giochi. Famiglie, single, amici potranno scegliere il loro intrattenimento preferito, di sicuro che ad Area 14 si comincia a respirare una bella aria di sana normalità.

A breve altre novità sull’inaugurazione sempre con il massimo rispetto dei protocolli sanitari.

Scatto a cura di Carmelo Certa.