La Folgore batte 4 a 0 il Castelbuono. Soddisfazione dei tifosi

del 2022-02-27

Netta vittoria della Folgore che ha dovuto sudare non poco per battere un volenteroso Castelbuono messo bene in campo. Nel corso del secondo tempo al 21 Cortese, stretto tra le maglie ospite, riesce ad anticipare il suo diretto avversario e battere il numero uno ospite.Al 29 lo stesso Cortese lancia Rustico che batte in uscita Mammana.La Folgore dilaga con due contropiedi quasi foto copia al 32” e al 43” con Corso per la sua personale doppietta.