Vicenda sportello antiviolenza: nota dell'associazione Palma Vitae

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-01

A seguito delle illazioni sull’associazione Palma Vitae espresse durante il consiglio comunale di Castelvetrano del 23 febbraio scorso, fuorvianti e non corrispondenti a verità, a tutela della onorabilità dell’associazione e al fine di redimere ogni dubbio, si rende la seguente dichiarazione per chiudere definitivamente la vicenda senza ulteriori repliche se non nelle sedi opportune.

L’associazione Palma Vitae Onlus è un’associazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale delle associazioni di volontariato al n.1810 e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si è sempre occupata di donne in difficoltà e vittime di violenza, con l’attività di sportello d’ascolto, in rete con l’Osservatorio Regionale per la violenza di genere istituito dal Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali, producendo dati osservati e comunicando i casi seguiti sul territorio.

Dal 2014 ad oggi ha promosso, organizzato e portato avanti numerose attività culturali ed eventi, a beneficio di tutta la cittadinanza e in tutto il territorio siciliano. Ha attivato negli anni percorsi laboratoriali di empowerment femminile, da non confondersi con attività di altro genere, in quanto volti esclusivamente a promuovere il valore e il talento delle donne che si sono avvicinate allo sportello d’ascolto, con la collaborazione di volontarie, supportandole in termini di consapevolezza e autostima, contribuendo, anche attraverso la realizzazione di prodotti sociali, a veicolare l’importante messaggio del contrasto alla violenza di genere.

Ha seguito e coordinato gruppi di mutuo-aiuto per donne che avevano subito una perdita affettiva, organizzando incontri con l’obiettivo di aiutarle ad elaborare il lutto. Il tutto sempre in sinergia con le amministrazioni locali, con le forze dell’ordine, con le associazioni del territorio, ricevendo il sostegno e l’apprezzamento della commissione prefettizia per tutte le attività poste in essere nella sede utilizzata, collaborando con gli enti religiosi e con Don Meli, che ci ha affiancato e con cui abbiamo condiviso delle iniziative.

Ha sottoscritto protocolli d’intesa con altre associazioni per rinforzare le attività di contrasto al fenomeno, tra cui quella con l’associazione nazionale Gens Nova, presieduta dall’avvocato Antonio Maria La Scala, professionista di spicco nell’azione contro il femminicidio, invitandolo spesso a Castelvetrano per importanti eventi di sensibilizzazione e formazione accreditati per addetti al settore (avvocati e assistenti sociali).

Tutto questo è stato realizzato nei locali Ex Eca che sono stati lasciati a causa dell’impossibilità di far fronte alle spese relative alle utenze e voltura dei contatori, richieste dall’amministrazione con la motivazione dello stato di dissesto in cui versa il comune di Castelvetrano, ricordando che Palma Vitae è un’associazione di volontariato, che ha fornito un servizio gratuito per il territorio.

L’associazione Palma Vitae Onlus che, nel 2021 ha aperto uno sportello d’ascolto a Partanna, sottolinea l’importanza di tutti i presidi d’ascolto per le donne vittime di violenza, a fronte di un fenomeno che sempre più richiede attività di aiuto e contrasto.

Giusy Agueli Presidente Palma Vitae