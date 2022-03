Castelvetrano, iniziato ieri il processo Artemisia

di: Redazione - (fonte: Giornale di Sicilia) - del 2022-03-01

Si è svolta ieri la prima udienza del processo Artemisia. Le indagini avevano coinvolto l'allora Deputato regionale Giovanni Lo Sciuto, ma anche altri politici, tra cui l'ex Sindaaco di Castelvetrano Felice Errante. Oltre a loro, finirono indagati anche Paolo Genco, allora Presidente dell'Anfe, che prima di essere indagato nell'inchiesta Artemisia, era stato coinvolto in un'indagine della Guardia di Finanza e su questa circostanza, ieri, è stato sentito il luogotenente Salvatore Marino.

In quell'occasione, risalente al 12 gennaio 2017 e riguardante contributi illeciti, furono indagate sei persone tra cui Genco che finì ai domiciliari e sequestrati beni per sei milioni di euro.

Prima della fine dell'udienza, il difensore di Vincenzo Barone, ex segretario comunale, risultato indagato per aver promesso consenso elettorale a Lo Sciuto in cambio dell'assunzione di un suo familiare presso l'Anfe, ha presentato un'istanza per chiedere l'immediata pronuncia assolutoria poiché all'epoca il traffico illecito di influenze non era ancora reato.

La prossima udienza si terrà il 21 Marzo.