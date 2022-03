Incontro per la giornata malattie rare con Ass. Libellula Libera, Sclerosi Tuberosa e Rotary Club

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-01

Il 28.02.22 e’ la giornata dedicata alle malattie rare, le Associazioni Libellula Libera e Sclerosi Tuberosa hanno organizzato una tavola rotonda su questo tema invitando il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice e il suo presidente anche nella qualità di medico dr. Giacomo Buffa come moderatore.

Tavola rotonda che prevedeva gli autorevoli interventi della referente regionale della associazione Libellula libera dr.ssa Bia Cusumano che ha relazionato sulle patologie fibromialgiche e il dr. Pietro Bruno delegato associazioni Sclerosi Tuberosa intervenuto sulle patologie della sclerosi tuberosa. Tavola rotonda che si è tenuta presso il Centro Commerciale Belicita’.

Iniziativa che voleva portare all’attenzione delle problematiche legate alle malattie rare e alle difficoltà che i pazienti devono affrontare sia nella fase diagnostica che nella fase delle cure molto spesso ancora in fase sperimentale.

Il presidente del Rotary dr. Giacomo Buffa : “E’ stato anche una giornata e iniziativa volta a evidenziare l’importanza della ricerca fondamentale per le cure di queste patologie e di come tutti noi dobbiamo sostenerla. E di come la scienza può affrontare queste malattie e supportare i pazienti poi nel loro vivere quotidiano.”