Inaugurata a Partanna la mostra "Punti di luce, essere una donna nella Shoah"

del 2022-03-02

E' arrivato marzo, il mese dell'anno in cui la donna è più protagonista ed è in questa ottica che la Fidapa BPW sezione di Partanna, insieme alla sezione di Marsala, si fa promotrice di un evento, articolato in più giornate, che ha inizio mercoledi 2 marzo e si conclude il 16, e che impegna entrambi i comuni.

L'intero evento ha il titolo "Se questa è una donna" e muove i suoi passi all'interno del drammatico tema della Shoah e della Memoria; all'interno di esso mostre, convegni, momenti di riflessione e condivisione anche con gli alunni. Vediamo meglio di cosa si tratta, e concentriamoci sulla prima parte dell'evento.

Il battesimo lo terrà una importante mostra dal titolo "Punti di luce. Essere una donna nella shoah" che è stata inaugurata ieri pomeriggio nella elegante e suggestiva cornice dell'ex Convento delle Benedettine. Questa mostra, importante per la tematica e per la bellezza che diffonde, curata dallo Yad Vashem di Gerusalemme e promossa in tutta Italia dall'Associazione Figli della Shoah, viene ospitata a Partanna.

É, quindi, un onore averla nel nostro comune e poterla presentare a tutti i nostri cittadini. Bisogna diffondere la storia, bisogna coltivare la memoria, bisogna sensibilizzare sempre.

La Fidapa di Partanna, sempre attenta e sensibile, ora che é di nuovo in moto, non poteva non rendersi parte attiva in un progetto così profondo e intenso e dare il suo contributo nel parlare della donna e metterla al centro di un dibattito sempre aperto e sempre attuale.

Il progetto, patrocinato dai Comuni di Partanna e di Marsala, viene realizzato in collaborazione con la Fidapa distretto Sicilia, le Scuole Istituto Superiore D'aguirre - Alighieri, Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Partanna, le associazioni (Uciim, Rotary Club, Interact, Rotaract, Pro Loco, Consulta Giovanile, Ass. Partanna 'Mpinta a mala banna, Corpo Musicale e Culturale "V. Bellini", Croce Rossa, UDI e Il treno della memoria -associazioni di Trapani), che insieme sosterranno la mostra e poi parteciperanno attivamente al convegno di giorno 8 marzo, ma ne parleremo in seguito.

In cammino un insieme di tasselli volto a comporre un quadro intenso in dono per la Giornata Internazionale dei diritti della donna. La mostra sará aperta al pubblico da giovedì 3 sino all'8 marzo con i seguenti orari: 9:30-13:00/16:00 - 20:00. Poi si trasferirà nel comune di Marsala dal 9 marzo.

Abbiamo bisogno di cultura e di bellezza e questa mostra é l'occasione giusta per coltivare entrambe. Non mi resta che augurare una folta partecipazione a questa bella mostra ed in conclusione cito una donna che più di altre merita di essere citata in occasione di questa occasione, Liliana Segre: "L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza.“