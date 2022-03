Domani “Face to Face” in diretta su Cnews.it con la Dott.ssa Zizzo ed Enza Ippolito

di: Redazione - del 2022-03-03

La Dott.ssa Zizzo, Psicologa dirigente presso il Servizio di neuropsichiatria Asp n. 9, Docente della Scuola di Psicoterapia della COIRAG nonchè Responsabile del Gruppo Fai di Castelvetrano ed Enza Ippolito, Responsabile dello Sportello Anti Violenza a Castelvetrano, saranno le ospiti in diretta sulla pagina facebook della trasmissione "Face to face" che andrà in onda sabato a partire dalle ore dieci condotta da Alessandro Indelicato.

ll fenomeno della violenza sulle donne, con l'avvicinarsi della ricorrenza della festa del Papà, ha assunto i contorni di una vera piaga sociale: stalking, percosse, stupri, femminicidi, subiti da tante donne, figlie, madri, sorelle, amiche, fidanzate, mogli, anche tra le mura domestiche, ormai affollano dolorosamente le nostre pagine di cronaca nera.

Ancora più grave è quando queste violenze riguardano alcune categorie di donne più vulnerabili, come le bambine, le anziane, le migranti, le donne con disabilità. Non si tratta soltanto di azioni inaccettabili contro le donne, ma di azioni contro il valore della vita, della civiltà e della dignità umana.

Centrale quindi il tema della violenza sulle donne, con l'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Castelvetrano verso questa delicato tema che verrà sviscerato a partire dall'illustrazione delle principali iniziative messe in atto.