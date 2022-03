Il campanile della chiesa della Salute si illumina con i colori dell’Ucraina.

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-03

"Siamo di fronte ad una guerra ingiustificabile - ha detto il parroco Don Rino Randazzo - non possiamo rimanere a guardare passivamente gli eventi come se fossero lontani da noi. Noi non siamo i grandi della terra, ma la nostra comunità con l'accensione simbolica del nostro campanile, vuole solidarizzare con il popolo Ucraino a nome di tutti i castelvetranesi di buona volontà. Abbiamo iniziato a pregare ieri 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, con l’inizio della Quaresima, in occasione della "Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina" indetta dal Papa Francesco, affinché il Signore Dio di pace, ascolti la nostra supplica!".

Nei prossimi giorni la comunità parrocchiale si riunirà per altri momenti di preghiera e di sensibilizzazione affinché si comprenda che "con la guerra tutto è distrutto”, il primo appuntamento sarà mercoledì 9 marzo alle ore 16.30 presso la Chiesa della Badia, per l’adorazione Eucaristica e la recita del Rosario per la pace. “Che il Signore accenda in noi la fiamma della speranza - conclude Don Rino - per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace".