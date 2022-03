“Lu Testamentu di li Nanni” questa sera in diretta su Castelvetranonews.it. La tradizione continua anche quest’anno

del 2022-03-01

L’associazione “Le Sibille” presieduta da Assunta Carlino ha organizzato anche per quest’anno la lettura di “lu testamento di lu Nannu e la Nanna” di Castelvetrano, custodi affettuosi e orgogliosi del carnevale storico Castelvetrano. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Castelvetranonews.

Il graduale ritorno alla normalità passa anche attraverso le nostre tradizioni tra le quali ha un posto significativo il carnevale che verrà ricordato e riproposto martedì prossimo alle 21 con la lettura di "lu testamento”. A raccontare le volontà dei Nanni saranno Anna Gelsomino e Francesco Saverio Calcara dopo il successo dell’anno scorso della rappresentazione dell’anno scorso che ha ottenuto in streaming migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo.