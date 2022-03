(VIDEO) Ieri la presentazione del libro di Bova sulla latitanza di Messina Denaro. Presente l’On. Fava: “A CVetrano situazione diversa dai tempi dello scioglimento”

di: Redazione - del 2022-03-02

In occasione della presentazione del libro “Matteo Messina Denaro, latitante di Stato”, che si è tenuta ieri presso il teatro Selinus, Francesca Capizzi ha intervistato i diversi ospiti presenti.

Questa la dichiarazione di Claudio Fava, Presidente della Commissione Regionale Antimafia e figlio di un giornalista ucciso per le sue inchieste: "Mio padre oggi scriverebbe che la politica non è del tutto libera dalla dipendenza del ricatto della mafia, c'è ancora molto da fare per liberare questa terra, ma molte cose sono state fatte.

La latitanza di Messina Denaro racconta anche un sistema di potere nel quale ci sono situazioni e convenienze che non riguardano soltanto le file di Cosa Nostra. Adesso siamo in una situazione diversa da quella che abbia conosciuto ai tempi dello scioglimento del Comune e il giudizio spetta innanzitutto ai cittadini di Castelvetrano, è questa la forza della democrazia".

Aggiunge Marco Bova, autore del libro: "È importante presentare questo libro a Castelvetrano che è la città di decine di favoreggiatori che in questi anni sono stati arrestati, ma è anche una città che è stata violentata dalla caccia al latitante. Nel libro parlo di "Cosa nuova" come di un nuovo segmento criminale del quale sappiamo poco e niente".

Conclude il Sindaco Alfano: "Oggi Castelvetrano si presenta con una amministrazione eletta dopo un commissariamento, che fa di tutto per essere il più possibile trasparente e avere una amministrazione che controlla ed è vigile è una forma di garanzia per permettere che non si possano ripercorrere nuovamente situazioni del passato".