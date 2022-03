Sportello antiviolenza, appello alla cittadinanza: persone disponibili ad ospitare donne e bambini in fuga dalla guerra

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-02

Lo sportello antiviolenza CO.TU.LE.VI. di Castelvetrano, avendo nel suo statuto la difesa dei diritti umani e il supporto contro ogni forma di violenza, si fa promotore di un appello a tutta la cittadinanza per raccogliere possibili nominativi di persone disponibili ad ospitare donne e bambini che in questo momento sono in fuga dall’incubo della guerra.

Ancora non c’è la piena attivazione dei corridoi umanitari, ma già molti sono riusciti a raggiungere il Nord Italia. Naturalmente quello che ci auguriamo e che tutto questo cessi prima possibile, ma se così non fosse facciamoci trovare pronti.

-Abbiamo tutti spazio nel nostro cuore e se vogliamo possiamo trovarlo anche nelle nostre case- accogliere queste persone ci renderà migliori e darà a loro la possibilità di sentirsi realmente abbracciati e sostenuti.

Siamo fiduciosi che molti vorranno accogliere questo appello e invitiamo chiunque voglia anche solo capire quali potrebbero essere le modalità a contattarci telefonicamente o meglio ancora a venirci a trovare presso la nostra sede in via IV Novembre angolo via Saporito, il martedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

Potete trovare tutti i nostri contatti nella pagina Facebook: Cotulevi Castelvetrano- sportello antiviolenza Uniamoci per sostenere.

FIRMA RESPONSABILE: Vincenza Ippolito