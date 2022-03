(VIDEO)Stabilizzazione precari, Pagoto:"Convocare un Consiglio comunale aperto con sigle sindacali e Presidente I Commissione"

di: Redazione - del 2022-03-07

Dopo l'incontro, nei giorni scorsi, con la sesta commissione elettorale, sulla questione precari, Paolo Pagoto, segretario provinciale Csa ha dichiarato: ”La stabilizzazione è in alto mare e sono stato costretto a dichiarare lo stato di agitazione sindacale e chiedere la convocazione di un consiglio comunale aperto.

C’è stato un incontro tra la VI Commissione e le organizzazioni sindacali e si è cercata una soluzione. Gli esuberi sono 46 e se non trovano collocazioni in altri enti entro due anni saranno licenziati. La collocazione presso gli altri enti è molto difficile perché ogni comune ha i propri ex precari.

Il Sindaco aveva proposto di mandare una ventina di persone al Parco Archeologico, ma non è possibile perché il Direttore del parco non ha potere assunzionale.

Ci siamo mossi per creare una sinergia tra sindacati, consiglio comunale e regione siciliana. Abbiamo già contattato la I commissione per strutturare un disegno di legge che possa prevedere la salvaguardia di tutti gli esuberi nei comuni in dissesto finanziario.

Si farà una richiesta formale al Presidente del consiglio per convocare un consiglio comunale aperto con la partecipazione dei segretari territoriali delle quattro sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa e il presidente della I commissione dell’Assemblea regionale siciliana”.