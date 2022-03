Bandiera della pace sulla facciata della chiesa di S. Francesco da Paola. Iniziativa dei ragazzi della parrocchia

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-07

Noi ragazzi del gruppo "Zohar" della parrocchia di S. Francesco da Paola insieme al parroco don Giacomo Putaggio, spinti dall'immensa tristezza nell'apprendere le tragiche vicende che stanno avendo luogo in Ucraina, abbiamo deciso di affiggere sulla facciata della chiesa la bandiera della pace; abbiamo scelto con cura questo simbolo perché come il nostro messaggio questo simbolo è: unico, inconfondibile, forte ed universale.

Per noi tutti la pace va oltre ogni schieramento politico e ideologico. Speriamo in una pace unica e universale per gli Ucraini che soffrono sotto gli attacchi, per i giovani Russi costretti a vivere gli orrori della guerra, per i bambini che stanno vivendo la loro infanzia nel terrore, per le famiglie di tutti i soldati al fronte che sperano nel ritorno dei propri cari, per i profughi costretti a lasciare le loro case.

Il nostro grido di speranza però si leva oltre l'Ucraina, noi ragazzi speriamo nella cessazione di tutti i conflitti del mondo e nella cessazione di ogni violenza affinché mai più nessuno debba soffrire e morire inutilmente. Ergo ci auguriamo che la nostra generazione possa trovare in eredità un mondo che seppur colmo di complessità sia regnato dalla pace tra i popoli e tra i singoli individui.