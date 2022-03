Lettera aperta di scusa dopo un commento offensivo su Facebook

di: Redazione - del 2022-03-08

Riceviamo e pubblichiamo, su richiesta del mittente, la lettera di scuse indirizzata alla nostra redazione dalla signora Serena Navetta, relativa ad un commento dalla stessa rilasciato sulla pagina Facebook del sito Castelvetranonews.it in merito ad un articolo che dava notizia della scomparsa, avvenuta il 13 giugno 2019, del signor Rosario Allegra.

"In data 13/06/2019, ho commentato un post pubblicato su Facebook dalla testata giornalistica "Castelvetranonews.it", che aveva ad oggetto la notizia del decesso del Sig. Rosario Allegra, utilizzando la frase diffamatoria "una parte di metastasi in meno".

Mi sono resa conto che il mio commento a corredo della notizia è stato profondamente irrispettoso verso la memoria del Sig. Allegra, nonché gratuitamente lesivo della sua reputazione. E' stato un comportamento contrario ai valori di rispetto verso le persone e di pietà verso i defunti.

Per questo motivo, intendo chiedere scusa ai familiari del Sig. Allegra, in particolare alla moglie Giovanna Messina Denaro ed al figlio Francesco, ai quali vanno le mie più sentite condoglianze per la morte del Sig. Allegra Rosario e per la recente tragica scomparsa del loro congiunto Avv. Gaspare Allegra".

Castelvetrano 3.12.2021 Serafina Navetta