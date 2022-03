“Posti letto a Castelvetrano in aiuto del popolo ucraino”. L’Ass. Co.tu.le.vi. ospite di “Face to Face”

di: Redazione - del 2022-03-05

Per l’appuntamento di oggi di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato la Dott.ssa Zizzo, Psicologa dirigente presso il Servizio di neuropsichiatria Asp n. 9, Docente della Scuola di Psicoterapia della COIRAG nonchè Responsabile del Gruppo Fai di Castelvetrano ed Enza Ippolito, Responsabile dello Sportello Anti Violenza a Castelvetrano.

Questa la dichiarazione Enza Ippolito: ”Quando mi hanno chiesto di essere responsabile del progetto ho capito che era la cosa più giusta da fare, consapevole anche delle polemiche. Lo sportello Co.Tu.Le.Vi. fa parte di una rete che nasce associato a Trapani, c’è il collegamento con il 1522 numero nazionale antiviolenza”.

Aggiunge la Dott.ssa Zizzo:”Lo sportello non è indirizzato solo alle donne, ma a chi subisce violenza, la funzione è accogliere ogni richiesta d’aiuto. Purtroppo i casi di maltrattamenti in pandemia sono aumentati, nell’ultimo anno 109 donne sono state uccise e il 10% sono siciliane”.

Prosegue Enza Ippolito: ”La violenza di genere va distinta dalle altre forme di violenza, ha connotazioni particolari, intanto il fatto che si consuma nell’ambito di relazioni intime e familiari, e perpetrata ai danni di donne in quanto donne, è legata all’idea dell’inferiorità della donna che deve sottostare a quello che l’uomo dice".

Continua la dott.ssa Zizzo: ”Ci sono tanti progetti che stiamo portando avanti: un centro di aggregazione per i giovani con diversi laboratori, un centro di housing per coloro che si trovano senza una dimora, aprire una sezione del conservatorio di Trapani, sorgeranno due centri per la famiglia, momenti teatrali e musicali per i giovani e cosa importante la consulta giovanile, e infine progetti per disabili e bambini autistici”.

Concludono le due ospiti: ”In attesa che si aprano i corridoi umanitari in Ucraina abbiamo strutturato un database con le persone disponibili ad ospitare qualcuno e abbiamo raggiunto già 30 posti letto. La settimana prossima con il Sindaco ci sarà un tavolo tecnico al quale parteciperanno delle associazioni che vogliono dare una mano sia per ospitare profughi sia per far arrivare al popolo ucraino abbigliamento, medicinali e alimenti. Chi vuole sostenerci potrà venire presso lo sportello, compilare un modulo e diventare socio sostenitore Co.tu.le.vi”.

Queste alcune delle dichiarazioni, per vedere l’intera intervista cliccate sul video.