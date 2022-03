(VIDEO) “Due varianti e più fondi per lavori al porto e piazza in legno”. Intervista al Sindaco Alfano

di: Redazione - del 2022-03-05

Stamane il nostro Direttore ha incontrato a Marinella di Selinunte il Sindaco Alfano giunto sul posto per parlare con i pescatori in merito allo svolgimento dei lavori.

Questa la dichiarazione del Sindaco: ”I lavori stanno continuando e sono venuto per informare i pescatori che ci sarà una variante ai lavori già appaltati. Sarà la stessa ditta che è rimasta aggiudicataria a contattare un’impresa che avrà un mezzo idoneo per liberare il fondale del porto dalle alghe e dalla sabbia.

Una variante è prevista anche per i lavori alla piazza di legno a seguito ai danni causati dal nubifragio dello scorso novembre. È il Flag/Gac “Il sole e l’azzurro” che ci darà i soldi in più per sopperire alle spese”.