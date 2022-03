Ospitati presso la palestra di via Mattarella, i migranti sfollati dopo l'incendio all'ex Calcestruzzi Selinunte

di: Redazione - del 2022-03-09

Dopo l'incendio che ha interessato ieri l’ex Calcestruzzi Selinunte, diversi migranti si sono ritrovati sfollati. Il Sindaco Alfano è subito intervenuto in accordo con Giuseppe Cardinale, Presidente del Comitato locale della Croce Rossa Italiana per trovare una soluzione che accogliesse gli sfollati.

Da questa sera i migranti saranno ospitati presso la palestra di via Piersanti Mattarella, attrezzata con dei sacchi a pelo.

Il presidente di Croce Rossa Cardinale ha dichiarato alla nostra Redazione che il comune ha ripristinato acqua e luce all' interno della palestra e sono stati allestiti cinquanta posti letto per gli extracomunitari e verrà garantito dalla stessa Croce Rossa un pasto caldo in attesa di altre direttive della prefettura o del comune.