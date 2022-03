Marinella, stamane sopralluogo presso il depuratore dei tecnici comunali, del Libero Consorzio e del Genio Civile di Trapani

del 2022-03-09

Stamattina è stato effettuato un sopralluogo a Marinella di Selinunte in Via del Cantone e presso il depuratore per la progettazione degli interventi utili per l’apertura della strada (importante per il raggiungimento della riserva e le attività commerciali stagionali) e la messa in sicurezza dello stesso depuratore.

"Sono intervenuti i tecnici del nostro Comune, quelli del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex provincia) nonché del Genio Civile di Trapani, ha dichiarato il Sindaco Alfano. Un’attività necessaria e congiunta per accelerare l’iter dei procedimenti necessari. Un’attività corale delle Istituzioni".