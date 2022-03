Stabilizzazione dei precari, nota di Obiettivo città al Sindaco e Presidente Consiglio comunale

di: Redazione - del 2022-03-08

I consiglieri comunali di Obiettivo città, in seguito a quanto discusso alla presenza dei rappresentanti provinciali sindacali, con una nota chiedono al Sindaco Alfano una nuova definizione del Piano triennale del personale del Comune e al Presidente del Consiglio comunale la convocazione di un Consiglio Comunale aperto per discutere del percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari.

Riportiamo di seguito il contenuto della nota:

Castelvetrano 08/03/2022

Al Presidente del CC di Castelvetrano

Al Sig. Sindaco

A gli Organi di stampa

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Calogero Martire, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza in riferimento a quanto discusso in 6 CCP il giorno 04/03/2022 alla presenza dei rappresentanti Provinciali delle sigle sindacali RSU, CSA, CGL, CISL circa la problematica della stabilizzazione dei lavoratori precari Considerato il Dlgs. n.75/2017 art. 20 relativo al superamento del precariato nelle PP.AA. da effettuarsi nel triennio 2018/2020 e la circolare esplicativa della PDCM DFP n. 3 del 23/11/2017 circa il superamento del precariato, linee guida per la stabilizzazione;

Considerando che dopo circa 30 anni di precariato la professionalità acquisite da parte gli stessi sono finalmente riconosciute da tutti, utenti e non;

Considerando che la stragrande maggioranza dei lavoratori precari ricopre ruoli di fondamentale importanza per l’ente e quindi non più sostituibili;

Considerando che alla data odierna non si è ancora proceduto alla stabilizzazione e che il continuo protrarsi nel tempo ha fatto si che il numero degli esuberi lievitasse notevolmente arrecando notevole danno e pregiudizio agli stessi lavoratori;

Considerato che ormai gli enti pubblici della Regione Siciliana hanno quasi tutti intrapreso la strada della stabilizzazione dei lavoratori precari in quanto rappresentano un arricchimento per l’ente e non un peso e che in Provincia di Trapani Castelvetrano è l’unico Comune a non avere ancora provveduto alla stabilizzazione degli stessi;

chiedono

al Sig. Sindaco la nuova definizione del Piano triennale del fabbisogno del personale del Comune di Castelvetrano, atto necessario ed indispensabile alla stabilizzazione dei lavoratori di cui sopra e che rappresenta strumento di fondamentale importanza, tra le attività di programmazione che sta alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione nonché’ strumento necessario a garantire il miglioramento delle qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese ;

e al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di procedere con caratteri di urgenza alla convocazione di un Consiglio Comunale aperto a cui invitare tutti i rappresentanti delle sigle sindacali, il Presidente della I commissione Assemblea Regionale On. Stefano Pellegrino e gli Assessori Regionali della provincia di Trapani on. Girolamo Turano e On Toni Scilla con il seguente ODG : ”Percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari e iniziative da intraprendere per la salvaguardia dei lavoratori precari in esubero”

firme

f.to Calogero Martire

f.to Stuppia Salvatore

F.to Viola Vincenza