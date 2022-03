L’amore di Pepita per nonna Maria Antonietta fino all’ultimo dei suoi giorni. Storia di una adozione “speciale”

del 2022-03-09

Maria Antonietta è volata in cielo da qualche giorno, ma felice perché fino al suo ultimo respiro Pepita è stata con lei. La signora Maria Antonietta aveva 85 anni, l'anno prima le figlie avevano contattato Elena Martorana, Presidente dell'Enpa di Castelvetrano, per adottare Pepita.

“È per nostra madre - raccontarono le figlie alla stessa Martorana - ama tanto i cani e le farebbe davvero bene averne uno, ma qui nessuno dei canili glielo ha voluto dare per l'età, anche se abbiamo garantito che noi saremmo state sempre presenti e non sarebbe mai finito in un canile.

Mi sono fidata, ci ha raccontato Elena Martorana, a pelle mi davano un'ottima impressione e ho fatto benissimo. Pepita è stata amata per un anno dalla loro mamma e lei ha ricambiato fino alla fine, questa ultima foto dice tutto”.

Adesso Pepita abita con Anna, una delle figlie, il trasloco per lei è stato normale visto che spesso stava a casa sua, con i suoi cani e suo marito che Pepita adora. Ha fatto tanto bene a Maria Antonietta col suo amore e adesso continua la sua missione con Anna e la sua famiglia.

“Felice - conclude Elena Martorana, di essermi fidata del mio istinto. Grazie dolce Maria Antonietta per averla amata”.