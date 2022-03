Paolo Pagoto, segretario provinciale Csa chiede convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria

di: Redazione - del 2022-03-09

Riportiamo di seguito un comunicato di Paolo Pagoto, segretario provinciale Csa, con il quale chiede la convocazione di un Consiglio comunale in seduta straordinaria.

Facendo seguito ai lavori della VI Commissione Consiliare del 04.03.2022, dove il sottoscritto ha chiesto al Suo Presidente, dott. Giancana, di fare approvare un Ordine del Giorno con il quale la VI Commissione chiedesse al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio in seduta Straordinaria con la partecipazione dei quattro rappresentanti Territoriali di CGIL, CISL, UIL, CSA e del Presidente della I Commissione Affari Istituzionali dell’A.R.S., On. Stefano Pellegrino, con il seguente Ordine del Giorno: Stabilizzazione lavoratori precari (contrattisti) del Comune di Castelvetrano – loro eventuali esuberi e facendo pure seguito alle Nostre precedenti richieste, la scrivente O.S. chiede alle SS.LL. in indirizzo quanto in oggetto.