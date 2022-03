CVetrano, tratto in arresto F.C. dopo violazione detenzione domiciliare

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-09

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto il noto F.C. classe 84 in esecuzione di un' ordinanza di sospensione della misura della detenzione domiciliare (cui lo stesso era sottoposto dal 28.2) emessa dal tribunale di Tp che ne dispone la custodia cautelare in carcere seguito dell'accertata violazione commessa lo scorso 6 marzo quando lo stesso è stato arrestato per evasione a Palermo dai Carabinieri nei pressi dell'area portuale intento ad imbarcarsi x altra destinazione.

L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.