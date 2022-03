La Folgore espugna in notturna il campo del Carini. Entusiasmo in casa rossonera

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-10

La Folgore cala una cinquina e guarda avanti con fiducia. Sul campo del Carini i folgorini subiscono la rete al primo affondo dei locali con un tiro dalla distanza che sorprende il portiere forse abbagliato dalle luci .La reazione dei folgorini non si fa attendere e arriva il pareggio su rigore con Rustico. Passa poco tempo e la Folgore va in vantaggio con Corso che si destreggia bene in area e batte il portiere palermitano.

La Folgore pressa e trova la terza rete con il giovane Loddo al 35” con un tiro che trova il set. Nel finale del primo tempo Rustico con un perentorio stacco di testa su angolo cale il poker. Nel secondo tempo Grimaudo pare un rigore e sulla ripartenza Corso batte il portiere e sigla la sua personale doppietta. Nel finale la seconda rete dei locali .Presenti e vocianti un bel numero di ultras della curva che hanno incitato la squadra per 90 minuti .Assenti Cortese e Cascio.