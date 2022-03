"Ritratti di donna", la manifestazione che si è tenuta lo scorso 8 Marzo presso il SIstema delle Piazze

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-10

Nella suggestiva cornice del Sistema delle Piazze in Castelvetrano si è svolta l’8 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la manifestazione RITRATTI DI DONNA, ”Donne di ieri, di oggi, di domani”, organizzata dal CLUB per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte.

Nel Sistema delle Piazze, per l’occasione illuminato di giallo, a simboleggiare il colore della mimosa, è stato dato spazio alle immagini, per celebrare, attraverso i volti, di alcune delle donne che con talento, genio, forza ma anche grazia ed eleganza, determinazione, passione e carisma hanno fatto e stanno facendo la storia nel percorso delle conquiste sociali, economiche, scientifiche e politiche.

L’evento è stata anche l’occasione per ricordare l’immane tragedia che sta colpendo il popolo ucraino. In Ucraina, le donne sono in prima fila a difendere il paese. Una drammatica avventura, che riguarda anche volti noti, la miss Anastasiia Lenna, la deputata di opposizione Kira Rudik, la pittrice Zarvanytska.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Castelvetrano Selinunte, è stata realizzata grazie all’eccellente lavoro svolto per la parte grafica da Francesco Montalbano e al contributo liberale delle ditte Curaba Unipersonale Srl, Sager Srl, Centro Polidiagnostico Multimedical di Nicola Li Causi & C. Srl, Ottica Catalanotto e Spazio Retrò, ai quali vanno i ringraziamenti del Club per la sensibilità e la generosità dimostrata.

IL CLUB PER L’UNESCO DI CASTELVETRANO SELINUNTE