Castelvetrano, cittadino “adotta” una buca. L’appello: “Fatelo anche voi”

di: Redazione - del 2022-03-12

Da tanti anni ormai la situazione delle casse comunali castelvetranesi non è delle migliori e non consente di effettuare tutti gli interventi dovuti sul territorio. Si è sentito parlare di iniziative del Comune volte a sollecitare i cittadini a intervenire nella gestione di aiuole e di giardini pubblici, ma oggi è un cittadino a proporre un'iniziativa di "adozione" delle buche.

Stiamo parlando delle buche stradali presenti nel territorio castelvetranese che il cittadino Antonio Colaci ha deciso di affrontare in prima persona. Lo stesso, infatti, ha effettuato a sue spese un intervento di riparazione di una buca lungo via Marconi e ha invitato i cttadini a intervenire direttamente adottando anch'essi una buca.

Lo stesso con una breve dichiarazione ha commentato la sua iniziativa: "Oggi ho adottato una buca. Finalmente da casa mia non si sente il rumore di tuono al passare di ogni auto in Via Marconi. Cari concittadini, fatelo anche voi. Adottare una buca vi assicuro che dà molta soddisfazione".