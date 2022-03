Questa sera dalle 21 "Face to Face". Racconti dall'Ucraina e aiuti dalla Sicilia. Ospite anche l'On. Ruvolo

del 2022-03-15

Dopo l'ultima diretta in tema carnevalesco, l’ospite dell’appuntamento della rubrica di approfondimento Face to Face di Alessandro Indelicato sarà l'On. La Rocca Ruvolo Margherita, Sindaco di Montevago, tra i vari incarichi anche Presidente Commissione "VI - Salute, Servizi Sociali e Sanitari".

Questa sera parleremo dello scenario politico in corso e della bella iniziativa di solidarietà lanciata anche a Montevago. Un pullman carico di prodotti alimentari, indumenti e medicine partirà da Montevago (Agrigento) in direzione Polonia e tornerà con a bordo quarantacinque persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno ospitati nel piccolo centro belicino dove diversi cittadini hanno già messo a disposizione le loro abitazioni.

L’iniziativa “Un cuore per l’Ucraina” è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l’associazione di volontariato “A Cuore Aperto” - che si farà carico delle spese per il viaggio dei profughi e per l’acquisto di medicine - e altre associazioni del territorio

Gradita ospite per una testimonianza toccante circa la situazione Ucraina-Russia sarà anche Olga, che ci racconterà le tragiche ore che stanno vivendo i suoi familiari nel territorio oggetto di invasione da parte dei russi.

Non mancate all’appuntamento, in diretta su Castelvetranonews per questa sera alle ore 21:00.