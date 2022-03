Ciclismo, il prossimo 13 Marzo si terrà a Triscina il “Trofeo del Timpone Nero”

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-11

L'A.S.D. Dirty Bike Castelvetrano, affiliata all’Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS, in data 13 marzo 2022, promuove ed organizza una Manifestazione ciclistica a carattere regionale denominata “Trofeo del Timpone Nero”, che si terrà in questo Centro, nella c/da balneare di Triscina di Selinunte a partire dalle ore 09.00 alle 13.00.

La competizione è valevole come:

- seconda prova del Grand Tour Sicilia;

- seconda prova del Giro Libertas Sicilia occidentale

- terza prova del Trofeo Ciclistico d’Inverno.

La manifestazione si articolerà in due batterie nella via della Magna Grecia lungo tutto il precorso da ripetere più volte per un totale di 10 giri. La prima a partire sarà la batteria con gli over 45 che effettueranno 7 giri per Km 53 circa del percorso lungo di Km.7.5, a tre giri dal termine della prima batteria partiranno gli under 45 ed effettueranno 8 giri per Km. 60 circa.

Si avvisa la cittadinanza che durante la manifestazione vige, come da ordinanza dirigenziale n. 18 del 04/03/2022, il divieto di sosta e di transito lungo tutto il circuito.

PROGRAMMA:

- ORE 07.30 raduno e accrediti presso il rifornimento IP sulla SP 81 adiacente il percorso di gara.

- ORE 09.00 partenza competizione

- ORE 12.30 premiazione

- ORE 13.00 conclusione manifestazione

Il presidente GIOVANNI MAZZOTTA