Nuovo segretario comunale nominato a Castelvetrano. Pecoraro lascia e va a Sambuca

del 2022-03-11

Salvatore Pignatello, 49 anni, in atto segretario generale del libero Consorzio di Roma, sarà il nuovo segretario comunale fino al 30 aprile 2022. Sarà a Castelvetrano la prossima settimana.

E’ stato nominato dalla vice prefetto vicaria di Palermo su richiesta del sindaco Enzo Alfano dopo che il precedente Segretario Gabriele Pecoraro aveva il 1° marzo scorso, dopo 11 mesi, lasciato l’incarico per andare a ricoprire lo stesso ruolo a Sambuca di Sicilia.

Il Comune di Castelvetrano ha già pubblicato un avviso per la sede vacante ma il primo cittadino non ha ancora scelto il sostituto in quanto rimane in attesa degli esiti dei prossimi esami di segretario comunale indetti dal Ministero per poi attingere in base i curricula.