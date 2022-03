La Folgore sempre più straripante. Ottava vittoria consecutiva per i rossoneri di Mister Brucculeri

del 2022-03-13

Ottava vittoria di fila per la Folgore adesso ad un punto dalla seconda che ha perso in casa contro la capolista Resuttana. La Folgore non ha concesso nulla agli avversari e dopo aver sfiorato il gol in parecchie occasioni hanno aperto le marcature al 29” con Rustico. Al 36’ strepitosa azione sulla sinistra di Etman che trova l’incrocio dei pali. Nel secondo tempo i folgorini aspettano gli avversari nella propria area e con una ripartenza fulminante il giovane Loddo cala il tris con un tiro rasoterra.

Ma la Folgore, che ha il dna del suo condottiero Toto Brucculeri, mai doma, cala il poker con Rustico alla tredicesima rete con un un gran tiro su assist di Loddo poi tutti a festeggiare sotto la curva nord con i tifosi in visibilio per la prova della Folgore.