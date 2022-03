Si è tenuto ieri un incontro tra Sindaco Alfano, Ass. Zizzo e associazioni finalizzato al sostegno della popolazione ucraina

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-15

L'assessore Zizzo e il Sindaco Alfano hanno partecipato ad un incontro con le associazioni culturali, sportive e di volontariato, che si è tenuto ieri presso la ex chiesa di S.Agostino. L'incontro, finalizzato al coordinamento di azioni a sostegno dei profughi e di tutta la popolazione ucraina, punta a monitorare e mappare tutte le possibili soluzioni per l'accoglienza e l’ospitalità di quanti potranno raggiungere il nostro territorio.

Il Presidente del locale Comitato CRI, Giuseppe Cardinale, presente alla riunione, ha fornito le informazioni e le indicazioni necessarie per non disperdere le energie e gli atti di generosità, invitando a canalizzare le donazioni attraverso il numero 45525, promosso anche da UNHCR, Unicef e CRI nazionale.

"Le immagini delle azioni militari che ci giungono-dichiara l'assessore Graziella Zizzo- scuotono le coscienze e ci addolorano. Cercheremo di esprimere la nostra vicinanza e solidarietà, offrendo se possibile accoglienza ed assistenza."

“C’è grande preoccupazione per la drammatica situazione dell’Ucraina. - afferma il sindaco Alfano - Non possiamo rimanere impassibili di fronte all'emergenza sociale di questi poveri sfollati, costretti ad abbandonare le loro case. La guerra non può e non deve mai essere la soluzione. E' solo causa di violenza e morte".