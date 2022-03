Campobello, interrogazione dei consiglieri di opposizione sulla mancata erogazione delle somme fondo solidarietà alimentare covid

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-16

Riportiamo di seguito il comunicato stampadei consiglieri di opposizione di Campobello, in merito alla mancata erogazione delle somme del fondo solidarietà alimentare covid:

Perché l'Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione non ha ancora assegnato, ai cittadini che si trovano in stato di bisogno, le somme ricevute per l'emergenza Covid? Il 13 Agosto 2021 l'amministrazione incassava dal “Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni – Dir. Centr. Fin. Locale – Ufficio Interno” la somma di € 244.640,05.

È finito il 2021, siamo arrivati al 15 Febbraio, e della delibera di giunta che il sindaco deve votare per consentire “l’individuazione della platea dei beneficiari del contributo” e dunque per poter erogare i contributi, sull'albo Pretorio dell'Ente, non vi è traccia. Considerato che il 31 marzo 2022 scade lo stato d’emergenza Covid e che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato di non essere intenzionato a prorogarlo, i consiglieri di opposizione Di Maria, Montalbano, Catanzaro, Prizivalli e Fazzuni, con un'interrogazione, inoltrata per conoscenza anche al Prefetto ed ai due Ministeri, che hanno inviato le somme al comune, hanno chiesto al sindaco di conoscere:

1. “le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione a non stabilire, con apposita delibera di Giunta, i criteri, le modalità e la percentuale delle risorse disponibili “da destinare a misure di solidarietà alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in favore delle famiglie che versano in stato di bisogno, a causa dell’attuale emergenza da Covid – 19”;

2. quando l'Amministrazione sarà disposta ad erogare tali somme”.

Campobello di Mazara 15/03/2022

TOMMASO DI MARIA

ISABEL MONTALBANO

LILIANA CATANZARO

CARLA PRINZIVALLI

FAZZUNI GIUSEPPE