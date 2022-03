Santa Ninfa: Conoscenza ambientale e promozione del territorio con «Le vie dei tesori»

di: Redazione - del 2022-03-14

Un'ulteriore occasione di promozione e conoscenza del territorio. La collaborazione tra la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa», l'associazione «Tulime» di Palermo e la Fondazione «Le vie dei tesori», con il patrocinio del Comune e il coinvolgimento della Rete museale e naturale belicina, ha consentito la realizzazione di un seminario formativo sui temi dell'interpretazione ambientale e culturale che si è tenuto al castello di Rampinzeri, sede della Riserva naturale gestita da Legambiente, e che è servito a far conoscere una parte del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico di Santa Ninfa.

«Le vie dei tesori» è il più grande circuito di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, che promuove nel corso dell'anno attività di racconto, di valorizzazione, di apertura al pubblico dei tesori dell'isola, coinvolgendo le comunità locali. L'associazione «Tulime» si occupa invece di formazione ed educazione ambientale.

L'attività seminariale si è svolta nel Centro «Esplora-Ambiente» (il museo naturalistico e centro di educazione ambientale della riserva) e nella caratteristica "aula verde" dell'adiacente giardino storico. I partecipanti al seminario hanno anche avuto la possibilità di visitare la mostra permanente «Pietra, prima cultura», ospitata al castello.

«Siamo felici - commenta la direttrice della riserva, Giulia Casamento - per questa intensa, emozionante e coinvolgente esperienza che si propone di fornire strumenti e metodi innovativi per nutrire sentimenti positivi verso il nostro pianeta, per acquisire consapevolezza e difendere la natura».

«Un'intera giornata - le fa eco l'assessore alla Cultura, Linda Genco - dedicata ad una interpretazione ambientale volta a promuovere una fruizione completa e sostenibile delle aree naturali protette e dei siti storici e culturali. Nella splendido giardino storico di Rampinzeri, attraverso un'esperienza sensoriale coinvolgente, si è idealmente data voce alla Terra».

(Nelle foto, due momenti della manifestazione)