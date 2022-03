Si è concluso ieri il “Trofeo del Timpone Nero”, organizzato dall’ A.S.D. Dirty Bike Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2022-03-15

Si è concluso ieri il “Trofeo del Timpone Nero” gara a carattere regionale ed inserita come seconda tappa del Grand Tour Sicilia. La pioggia ed il vento non hanno fermato la macchina organizzativa messa in moto dall’ A.S.D. Dirty Bike Castelvetrano.

80 i corridori che, nonostante le condizioni poco favorevoli, hanno preso il via alla corsa. La gara, velocissima fin dalle prime battute (circa 40km/h la media finale), è stata caratterizzata dalla fuga del Lettone Arvis Sprude (A.S.D. Cycling For All) avvenuta nei primissimi giri. Il gruppo non è riuscito ad organizzarsi per l’inseguimento lasciando andare la fuga fino al traguardo.

L’ A.S.D. Dirty Bike Castelvetrano esprime ringraziamento verso l’amministrazione comunale che grazie alla fattiva collaborazione con il comando dei vigili urbani e con la ditta SAGER hanno permesso la buona riuscita della gara.

A.S.D. DIRTY BIKE CASTELVETRANO