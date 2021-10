Santa Ninfa: Il campo di calcetto affidato all'Ipsia

di: Redazione - del 2021-10-13

Il campo di calcetto e pallamano (nella foto) di proprietà comunale che si trova nella piazza Vittime della sciagura aerea del 1978, è stato affidato all'Ipsia. Lo ha stabilito la Giunta municipale, che ha così accolto la richiesta avanzata dalla dirigente dell'Istituto professionale, privo di idonee strutture sportive e quindi impossibilitato a far svolgere agli studenti l'attività motoria prevista come materia di insegnamento dall'ordinamento scolastico.

L'affidamento è a titolo gratuito e comunque temporaneo per la durata dell'anno scolastico in corso. L'Istituto si assumerà l'onere della sicurezza e della salvaguardia delle attrezzature sportive e si impegna a sollevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo della struttura.