Santa Ninfa: Nuovo intervento per riparare le perdite idriche, è il terzo quest'anno

Le continue perdite nella rete idrica costringono il Comune ad un nuovo intervento di manutenzione straordinaria. Lavori che spetterebbero all'Ente acquedotti siciliani, ormai in liquidazione e da tempo non in grado di effettuare le opere di ripristino.

L'amministrazione municipale si vede quindi costretta all'intervento sostitutivo, sia per garantire la regolare distribuzione idrica che per salvaguardare l'igiene e la salute pubblica. E a tal proposito ha stanziato 15mila euro. L'ufficio tecnico comunale ha quindi avviato le procedure per l'affidamento dei lavori. Si tratta del terzo intervento sostitutivo deciso quest'anno, dopo quelli di gennaio e marzo.

«Le perdite - precisa l'assessore ai Lavori pubblici, Filippo Paternò - sono in alcuni casi talmente copiose da costituire un vero e proprio spreco di risorse idriche». Nel complesso il Comune ha impegnato 31mila euro, somme che, come in passato, saranno addebitate all'Eas, o saranno compensate con le tariffe dovute per le utenze idriche comunali.