Alla “scoperta” del Convento dei Minimi tra storia, cultura e prospettive future

di: Redazione - del 2021-10-15

Con il professore Giuseppe Libero Bonanno, recentemente nominato consulente alla cultura del Sindaco Alfano, abbiamo avuto l'opportunità di scoprire la bellezza e la storia del Convento dei Minimi di Castelvetrano.

Questa la dichiarazione del prof Bonanno dal Convento dei Minimi, ora sede del dipartimento della cultura del Comune di Castelvetrano:"In questo palazzo sono già presenti gli archivi storico e notarile e da qualche tempo è possibile visitare la galleria Salinas. In forza di un accordo con il museo Salinas abbiamo ottenuto le foto in alta definizione del materiale selinuntino presente nel museo, in particolare le famose metope. Grazie ad alcuni sponsor, tra cui Castelvetranonews, abbiamo realizzato dei pannelli che sono visitabili insieme ad altre cose che si trovano nel palazzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì pomeriggio".

Poi aggiunge:"L'archivio notarile, già presente nel Palazzo, raccoglie gli atti notarili dal '600 fino al secolo scorso. Il palazzo accoglie anche un'emeroteca, una raccolta di quotidiani disponibile per la consultazione e la biblioteca gentiliana, che prima giaceva a Palermo dentro a delle casse e che alcuni anni fa grazie al centro Gentile e al comune di Castelvetrano è stata trasferita qui. Si tratta di volumi storico-filosofici appartenenti alla biblioteca che Giovanni Gentile fondò a Palermo circa un secolo fa".