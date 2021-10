Obbligo del green pass sui luoghi di lavoro: ne abbiamo parlato con il Segretario comunale di Cvetrano Gabriele Pecoraro

di: Redazione - del 2021-10-15

Il nostro Direttore stamane ha incontrato il Segretario comunale di Castelvetrano Gabriele Pecoraro per parlare dell'estensione a partire da oggi dell'obbligo del green pass.

Questa la dichiarazione di Gabriele Pecoraro:"Ci siamo preparati per applicare la normativa relativa all'accertamento del green pass per tutti i dipendenti, quindi anche gli Assessori e il Sindaco, ma non gli utenti.

Ci siamo organizzati con il servizio di portinariato, ci sono delle difficoltà, ma abbiamo ottemperato sia alla nomina dei responsabili del controllo generale sia dei capi direzione per fare i controlli a campione.

Il Sindaco ha avuto un contatto con alcuni dipendenti che non hanno il green pass e quindi devono sottoporsi al tampone e presentare il certificato.

Ci sarà una prima fase di assestamento, ma non credo che questa obbligatorietà creerà problemi. Penso anche che non durerà a lungo perché potrà creare delle difficoltà ai privati.

Ci sono delle responsabilità, perché sono previste multe da 400 fino a 1000 euro per i datori di lavoro che non effettuano i controlli e molto più ingenti, fino a 1600 euro per i dipendenti che entrano e vengono scoperti senza green pass".