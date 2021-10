“Stabilizzeremo i precari. Per 21 soluzioni con altri Comuni. All’Ospedale di CVetrano nuove unità mediche”. Intervista al Sindaco Alfano

del 2021-10-17

Il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato il Sindaco Enzo Alfano con il quale ha affrontato diverse tematiche, dalla questione Ospedale al depuratore di Marinella di Selinunte, dai progetti con il Parco Archeologico alla stabilizzazione dei precari.

Nei giorni scorsi a Trapani si è svolta una conferenza dei Sindaci della provincia per discutere di un ordine del giorno comprensivo anche della proposta di modifica del Piano Sanitario Aziendale che prevede tutti gli indirizzi già precedentemente concordati dai sindaci del territorio belicino con il Presidente della Regione Nello Musumeci e con la Commissione regionale della Sanità già nei mesi scorsi.

“Con il nuovo atto aziendale, ha dichiarato il primo cittadino, avremo il ripristino della farmacia, l'istituzione dell'emodinamica, l'attivazione dell'unità complessa di chirurgia generale tra Castelvetrano e Mazara e l'unità dipartimentale di anestesia.

Il punto nascita non è stato tolto, la penuria di pediatri ha fatto sì che sia stato individuato l'Ospedale di Mazara per i reperibili. Sono stati espletati dei concorsi affinché possa ritornare il punto nascite.

Il nuovo atto aziendale non poteva prevederlo perché sulla carta c'è. Dobbiamo cercare di attrarre nuovi medici vedremo di trovare le modalità di essere attrattivi".

Sulla questione precari, invece, il Sindaco Alfano si è espresso così: “Li stabilizzeremo. Abbiamo 217 persone in full time, possiamo stabilizzarle tutte ad eccezione di 21 per le quali stiamo cercando di attivare una mobilità con i comuni viciniori e con il Parco Archeologico.

A proposito del Parco Archeologico, con il Direttore Agrò abbiamo stipulato due protocolli d'intesa. Lui non è convinto dell'apertura lato Triscina, ma noi non desistiamo e lo abbiamo aperto come lato culturale e gli eventi che si sono svolti lì sono andati bene. Sarà importante poterlo aprire per le entrate serali, stiamo insistendo su questo.

Sempre a proposito di Selinunte, stiamo rifacendo la piazza di legno con un progetto del Gac di cui facciamo parte e stiamo usufruendo di questo investimento. Abbiamo programmato anche la manutenzione che è mancata e la difesa delle palafitte".

Per quanto riguarda il problema al depuratore di Selinunte, questa la dichiarazione di Alfano: "C'è stato uno smottamento che abbiamo comunicato a tutte autorità competenti anche con delle conferenze di servizio fatte in presenza, nelle prossime ore daremo incarico ad una società per accertare quali lavori dovranno essere effettuati. Abbiamo dovuto interdire il passaggio e la navigazione anche in accordo con la Capitaneria di Porto. Abbiamo già fatto un intervento per impedire lo scarico in mare, sarebbe una catastrofe”.