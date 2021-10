Il gabbiotto della discordia. Alfano: “C’è chi ne vuole la riqualificazione. A breve lavori in via Nassiriya e via Chinnici”

del 2021-10-15

Il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato il Sindaco Enzo Alfano. Diversi i temi affrontati con il primo cittadino.

Sulla situazione del Sistema delle Piazze il Sindaco si è così espresso: “Questa amministrazione intende rivitalizzare il Sistema delle Piazze, c'è un bando per i locali con la speranza di raccogliere adesioni degli imprenditori. Il teatro Selinus non ha mani smesso di funzionare, ci sono tutte le condizioni per un cartellone di eventi, in questo modo anche il Sistema delle Piazze sarà pieno nei fine settimana.

Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con qualche atto vandalico. Il daspo urbano è stato approvato dal consiglio comunale su sollecitazione del Prefetto e del Questore ed è stato già utilizzato. Colgo l'occasione per ringraziare la Preside Barresi perché a breve faremo degli incontri con i ragazzi per parlare di municipalità che deve essere un modo per innestarsi nel mondo dell'educazione civica che viene insegnata a scuola.

Sempre a proposito di scuola, i ragazzi dell'Istituto Pappalardo con i genitori e delle ditte private hanno ripulito il campetto, adesso ci vorrebbero delle reti per una spesa di 3 mila Euro. Io guardo con ammirazione a questi atti, mi impegnerò per cercare di recuperare questa somma attingendo a privati, non alle casse del comune che sono esangui".

Il primo cittadino ha parlato anche dei lavori sulla viabilità: “Il Giro di Sicilia è stata un'opportunità per sistemare alcune strade. Per riparare le buche purtroppo dobbiamo fare i conti con le poche risorse finanziarie che abbiamo, e tenere conto degli incassi dei tributi. Giustamente durante il lockdown non abbiamo potuto attivare forme di incasso coattive, ma adesso con il recupero coattivo raggiungeremo buoni risultati per il bene comunità. Inseriremo nel piano triennale dei lavori pubblici il rifacimento della rete idrica e fognaria.

A breve inizieranno i lavori in via Caduti di Nassiriya e anche in via Chinnici faremo degli interventi per fare in modo che possa reggere alla pressione delle acque piovane. In via Seggio, invece, nel momento in cui finirà la campagna olivicola cercheremo di mettere un divieto di accesso per evitare la creazione di intasamenti. Abbiamo da poco "assunto" a titolo gratuito l'ingegnere Taddeo e di questo sono molto contento. Per quanto riguarda la via Campobello, abbiamo portato la polizia locale, intendiamo mettere un parco giochi, abbiamo pulito il campetto e c'è un progetto per rifare i marciapiedi e anche la strada".

Nei giorni scorsi è partita una raccolta firme per la rimozione della struttura, che doveva fungere da ufficio informazioni turistiche, che si trova Piazza Regina Margherita.

"Sul gabbiotto di fronte la chiesa di San Domenico ci sono punti di vista diversi, ha dichiarato Alfano, una parte della città lo vorrebbe togliere per riqualificare la villa. Abbiamo fatto un bando per dare in gestione le ville che è andato deserto perché il nostro regolamento non prevedeva che un'associazione poteva prenderle in gestione. Oggi abbiamo deliberato un emendamento al regolamento che porteremo in Consiglio Comunale e ritengo che non abbia problemi a passare, anche all'unanimità. Il gabbiotto se c'è la volontà di toglierlo prenderemo questa decisione, sembra un corpo estraneo".