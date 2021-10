Alfano sulla Tari: "In bolletta no aumenti. Importi dell'anno scorso e dal prossimo anno riduzioni"

del 2021-10-13

Il Sindaco Alfano, intervistato dal nostro Direttore Avv. Elio Indelicato, ha affrontato il tema della Tari.

"Non ci dovrebbe essere l'aumento delle tariffe della TARI per quest’anno, ha dichiarato il primo cittadino. Noi volevamo abbassare le tariffe ma il Piano economico finanziario, che è lo strumento attraverso il quale vengono fuori le tariffe, che noi avevamo presentato per l’approvazione in Consiglio Comunale non è stato approvato. Si utilizzerà il vecchio PEF e i cittadini si vedranno recapitare le stesse bollette dell'anno precedente ma il prossimo anno ci sarà il conguaglio e la riduzione".