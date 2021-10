Grande successo al TTG di Rimini per Federalberghi Trapani nella promozione del territorio

del 2021-10-16

Molto Positiva l’esperienza del TTG di Rimini dove sotto un’unica insegna, quella di Federalberghi Trapani, le strutture affiliate hanno colto l’opportunità di presentarsi insieme promuovendo lo stesso territorio e ottenendo maggior potere contrattuale grazie alla presenza in squadra dimostrando l’espressione di un territorio organizzato con strutture alberghiere ed extralberghiere, servizi turistici ed un patrimonio ricco di natura, storia , gastronomia ed esperienze da vivere.

Notevole l’interesse degli operatori italiani e stranieri interessati al territorio trapanese desiderosi di consolidare rapporti commerciali in questo propizio momento di ripresa.

Entusiasti gli operatori che avvicinandosi allo stand di Federalberghi trovavano più strutture in collaborazione fra loro ; è stato un importante messaggio di maturità della cultura del turismo che si muove facendo leva sulla sinergia e la forza di più strutture che si propongono ed offrono un’unica offerta coordinata e integrata dei servizi complementari.

È un grande passo avanti nel mettere in pratica quello che Rimini ci insegna cioè lavorare in squadra per dare maggior valore al proprio lavoro.