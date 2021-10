“ Giufà nella Valle del Belice”: laboratorio di letture per bambini nella biblioteca comunale di Santa Ninfa

del 2021-10-16

«Giufà nella Valle del Belice» è il titolo del progetto di promozione della lettura, finanziato dal Ministero della Cultura e organizzato dalla Rete bibliotecaria della provincia di Trapani con la collaborazione della Fondazione Orestiadi, al quale il Comune di Santa Ninfa aderisce. Si tratta di un ciclo laboratori e di letture ad alta voce curato da Gabriele Mercadante, educatore per l'infanzia e l'adolescenza, con un contributo audio di Francesca Corrao, studiosa di letteratura dell'area mediterranea e curatrice di un fondamentale saggio sulla figura letteraria di Giufà. I laboratori sono rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni. «Educare alla lettura - commenta l'assessore alla Cultura, Linda Genco - significa donare uno strumento in più ai nostri giovani per interpretare il mondo». A Santa Ninfa l'incontro si terrà, nella biblioteca «Nino Cordio», venerdì 22 ottobre, con inizio alle 16. A causa dei posti limitati (venti), è necessaria la prenotazione tramite un messaggio WhatsApp al numero 348.9125566. (In allegato la locandina)