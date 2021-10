Rotary Club presentazione libro sul fondatore Paul Harris e prossime iniziative

di: Comunicato Stampa - del 2021-10-20

Sabato 16 ottobre il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice si è ritrovato presso l’Hotel Admeto di Selinunte per la presentazione del libro “Harris”, libro sul fondatore del Rotary Club, Paul Harris . Ha ripercorso la storia e il pensiero del fondatore del Rotary, Francesco Paolo Orlando socio del Club di Piazza Armerina, autore del libro.

Il presidente del Club di Castelvetrano Dr. Giacomo Buffa nel ricordare il motto di Paul Harris “A servizio degli altri, non di se stessi" ha presentato le iniziative di domenica 24 ottobre che vedranno impegnato tutto il Club Rotary insieme ai ragazzi del Rotaract Club e Interact Club di Castelvetrano.

La mattina di domenica a partire dalle ore 10:00 i soci dei tre club trascorreranno una giornata presso la struttura “Agriturismo Campoallegro” insieme agli amici speciali dell’ Handicamp, per l’iniziativa “HANDIYEAR”.

Nel pomeriggio la sede del Rotary di Castelvetrano, presso la Chiesa degli Agonizzanti in via Milazzo 42, sin dalle ore 18:00 sara aperta al pubblico per una mostra di beneficenza in occasione della giornata mondiale contro la polio “Mettiamoci un punto. Contribuiamo ad eradicare la Polio.”