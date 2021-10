Incidente con kite surf. Giovane muore nelle acque dello Stagnone di Marsala

(fonte: Ansa.it) - del 2021-10-21

Un giovane è morto, intorno a mezzogiorno, per un incidente mentre stava praticando kite surf nelle acque dello Stagnone di Marsala, di fronte la costa di Birgi. Per lui vani sono stati i soccorsi. Ancora non si conoscono né il nome, né la nazionalità della vittima. Molti sono, infatti, gli stranieri che in quella zona praticano lo sport del kite surf. In analoghi incidenti, tra il 2018 e il 2019, altre quattro persone hanno perso la vita, spesso, a causa delle forti raffiche di vento.