Si è spento l'artista castelvetranese Peppe Rappa

del 2021-10-21

E' morto per cause naturali Peppe Rappa, 67 anni, noto venditore di quadri che abitava in via Pietro Luna. I carabinieri lo hanno rinvenuto disteso nel suo garage stroncato probabilmente da un infarto presente anche il medico legale. Giuseppe Rappa sicuramente un personaggio molto conosciuto e amato. Un po’ istrionesco ma sempre educato. Amava giornalmente raggiungere amici e conoscenti per vendere un quadro, unica attività di sostegno. Alla famiglia le condoglianze della redazione.